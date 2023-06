Lula elogia Nísia, hoje na mira do Centrão: "escolhi ela pelo trabalho excepcional na Fiocruz"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um desagravo nesta quarta-feira (7) à ministra da Saúde, Nísia Trindade, alvo de uma ofensiva do Centrão. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quer indicar o comando da pasta para garantir a liberação de emendas na área da saúde, que tem grande apelo popular.

continua após publicidade

Em discurso na cerimônia de lançamento no novo Farmácia Popular, em Recife (PE), Lula deu os parabéns à ministra pela iniciativa. "Queria te dar os parabéns. Nísia não é médica, é cientista política, é socióloga. E ela veio trabalhar na Saúde como ministra porque a experiência dela como presidenta da Fiocruz foi excepcional", disse o presidente.

De acordo com Lula, a escolha de Nísia Trindade para comandar o Ministério da Saúde também envolveu o fato de ela ser mulher. "A mulher sabe tratar dos problemas com mais coragem e dignidade do que o homem", seguiu o petista, que aproveitou para repetir um mantra de seus pronunciamentos: "no meu governo, educação não é gasto, é investimento, saúde não é gasto, é investimento", reiterou. "Cuidar do pobre é o melhor investimento que se pode fazer em qualquer país do mundo", acrescentou.