Lula é recepcionado por Xi Jinping no Palácio do Povo em Pequim

Altamiro Silva Júnior

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama Janja Lula da Silva chegaram nesta sexta-feira, 14, ao Grande Palácio do Povo em Pequim para receberem as boas-vindas do presidente chinês Xi Jinping. A recepção aconteceu a céu aberto, na praça em frente ao palácio, ao lado da Praça da Paz Celestial no período da tarde desta sexta na China, ainda no período da madrugada no Brasil.

No final da tarde de sexta-feira, haverá uma cerimônia de troca de presentes entre os dois presidentes, registro de fotos e, por fim, um jantar oficial, oferecido pelo governo da China.

Lula promete falar com a imprensa logo após este jantar na Embaixada do Brasil em Pequim.

A delegação brasileira, que chegou em Xangai na noite da quarta-feira, 12, é a primeira a visitar a China após a escolha da nova composição dos principais cargos do governo chinês, ocorrida nas sessões gêmeas da Assembleia Nacional Popular e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, no começo de março.