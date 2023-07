Lula e Petro, da Colômbia, se reúnem em evento para discutir preservação da Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve chegar logo mais à cidade de Letícia, na Colômbia, onde terá um encontro com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, antes de participar da Reunião Técnico-Científica da Amazônia.

De acordo com informações divulgadas pelo governo colombiano, os presidentes vão discutir sobre o desmatamento e crimes ambientais transnacionais e estratégias para conservar a região amazônica, assim como mecanismos de financiamento para estas ações.

Lula embarcou na Base Aérea de Brasília por volta das 9h20 deste sábado, com chegada ao destino às 13h no horário de Brasília (11h pelo fuso horário local). Após o encontro com Petro, na Universidade Nacional da Colômbia, os dois posam para fotografia oficial e participam, em seguida, no mesmo local, da sessão de encerramento da reunião, informou a Agência Brasil. Depois disso, a comitiva presidencial de Lula viaja de volta à capital federal, com previsão de chegada às 20h30, pela agenda oficial.

A reunião entre Lula e Petro é um encontro bilateral no mês que antecede a Cúpula da Amazônia, marcada para 8 de agosto, em Belém. Na ocasião, a capital do Pará receberá os presidentes de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.