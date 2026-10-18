Lula e Flávio usam Lulinha e Eduardo Bolsonaro para se atacar em debate

Os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PT) usaram as relações familiares como munição do debate Band/Estadão deste domingo, 18. Enquanto Lula questionou Flávio sobre as articulações do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, Flávio usou as suspeitas sobre um envolvimento de Lulinha nas fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Primeiro, Lula defendeu que o filho seja investigado: "Não sou um pai que protege o filho como você foi protegido pelo seu pai. Se tiver investigação, se tiver problema, será investigado. Seja meu filho, seja meu irmão, qualquer um".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Flávio questionou por que Lulinha mora na Espanha e não no Brasil: "Você fala que todo mundo tem que ser investigado, mas a Polícia Federal, até agora, não foi atrás do seu filho. Por que ele está fugindo lá na Espanha? Por que ele não está aqui?"

Ao que Lula mencionou as articulações de Eduardo Bolsonaro no tarifaço dos Estados Unidos a produtos brasileiros: "Seu irmão está fugindo nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, pedindo intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump no Brasil. Vocês viram que hoje na manifestação de vocês tinha um torpedo americano que mandava atacar o Brasil?"

Flávio, então, pergunta se Lula conhece a empresária e lobista Roberta Luchsinger e o próprio Lulinha, ao que o presidente responde: "Acho que ele é inocente". O "Zero Um" rebate dizendo que Lula não deve "botar a mão no fogo" pelo filho, porque Luchsinger disse que seria sócia dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Roberta Luchsinger afirmou que Lulinha esteve em reuniões com ministros do governo petista "inúmeras vezes", cravou que "um presidente da República que não sabe o que está acontecendo na antessala dele ou é mentiroso, ou senil". A empresária citou que teve reuniões com inúmeros ministros, como o atual de Comunicações, Frederico Siqueira.

Lula declarou ainda que a "mentira é o forte da família Bolsonaro", que Flávio "se preparou com a maior desfaçatez" para o debate e que teria contato "43 mentiras" no caso envolvendo o "Dark Horse" e a relação com o banqueiro Daniel Vorcaro. Também disse que, caso Flávio perca a eleição, estará sem mandato de senador e, portanto, sem imunidade. "Se prepare, porque você vai perder a imunidade e vai ter problema", falou o petista.