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Lula e Flávio empatam em 42% no 2º turno, afirma pesquisa Quaest

Escrito por Mateus Fagundes, Mariana Ribas e Gabriel Gonçalves, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registram 42% das intenções de voto cada em um eventual segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 28.

Na pesquisa divulgada no dia 21 de setembro, Flávio aparecia com 42%, ante 41% de Lula. Em uma semana, portanto, o senador permaneceu estável, enquanto o petista oscilou um ponto porcentual para cima, eliminando a diferença de um ponto que havia entre os dois.

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No cenário entre Lula e Flávio, os votos em branco, nulos e de eleitores que dizem não votar passaram de 14% para 13% em uma semana. Já os indecisos permaneceram em 3%.

Nas demais simulações de segundo turno, Lula registra 43% contra 40% do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD). Na semana passada, os dois tinham 41% e 39%, respectivamente. O petista avançou dois pontos porcentuais, enquanto Caiado oscilou um ponto para cima.

Contra o escritor Augusto Cury (Avante), Lula aparece com 42%, ante 33% do adversário. No levantamento anterior, o placar era de 39% a 35%. Lula oscilou três pontos porcentuais para cima, enquanto Cury recuou dois.

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Na disputa com Renan Santos (Missão), Lula tem 42% e o adversário, 39%. Há uma semana, os dois registravam 41% e 38%, respectivamente, o que representa oscilação de um ponto porcentual para cima para ambos.

Já contra Romeu Zema (Novo), Lula mantém os 46% registrados na semana passada, enquanto o ex-governador de Minas Gerais passou de 32% para 30%.

A pesquisa é a primeira da Quaest após a proibição das bets no País, anunciada por Lula na tarde de sexta-feira, 25. O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida.

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Contratada pela Globo e pelo jornal O Globo, a Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.

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