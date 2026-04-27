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Lula e Flávio Bolsonaro lideram rejeição na corrida presidencial, ambos com 48%, diz BTG/Nexus

Escrito por Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 08:11:00 Editado em 27.04.2026, 08:17:20
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O levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência, em parceria com o BTG Pactual, divulgado nesta segunda-feira, 27, sobre a corrida presidencial de outubro deste ano mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à reeleição pelo PT, e o senador Flávio Bolsonaro (PL) lideram no quesito rejeição, ambos aparecem com 48%. Na mostra anterior, de 30 de março, Lula tinha 49% e Flávio 48% de rejeição.

Na pesquisa divulgada nesta segunda, a rejeição do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) é de 33% - na mostra anterior era de 31% - e a do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) é de 29%, na anterior era de 31%. Zema e Caiado também são pré-candidatos à Presidência da República na eleição deste ano.

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Avaliação de governo

Na avaliação de governo, 43% classificam a gestão Lula como ruim ou péssima, na pesquisa anterior eram 44%. Os que classificam a gestão Lula como ótima ou boa somam 33%, na anterior eram 35%. Um total de 49% desaprova a forma do petista governar e 46% aprovam. Na mostra do dia 30 de março, 51% desaprovavam e 45% aprovavam.

O levantamento entrevistou 2.028 eleitores entre os dias 24 e 26 de abril de 2026 em todo o País. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01075/2026.

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BTG/Nexus eleições 2026 PESQUISA presidência Rejeição
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