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Lula e Flávio Bolsonaro encerram campanha com atos em São Paulo e no Rio

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu uma caminhada pela região da rua Augusta, em São Paulo, para encerrar sua campanha de rua no primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) participou de uma carreata e motociata entre os bairros de Campo Grande e Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Lula afirmou que a caminhada reuniu integrantes de seu governo responsáveis por prender o que chamou de "quadrilha da Previdência", que, segundo ele, teria sido criada no governo de Jair Bolsonaro.

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Já Flávio disse que fez seu "último ato na rua antes de vencer a eleição". O candidato também voltou a afirmar que seus apoiadores verão "o (o ex-presidente) Bolsonaro subindo a rampa do Planalto". Flávio estava em um carro ao lado do candidato ao governo do Rio Douglas Ruas (PL) e do candidato ao Senado Carlos Jordy (PL).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/FLÁVIO BOLSONARO/CAMPANHA/1º TURNO
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