Lula e esposa estão com Covid-19 e ficarão em isolamento

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a esposa, Janja, estão com Covid-19 e devem ficar em isolamento. A informação foi divulgada no perfil oficial do político no Twitter, no início da noite desse domingo (5).

"O ex-presidente Lula e sua esposa, Janja, foram diagnosticados hoje com Covid-19. Os dois estão bem, o ex-presidente assintomático e Janja com sintomas leves. Ficarão em isolamento e acompanhamento médico nos próximos dias", diz a publicação.

O ex-presidente @LulaOficial e sua esposa @JanjaLula foram diagnosticados hoje com Covid19. Os dois estão bem, o ex-presidente assintomático e Janja com sintomas leves. Ficarão em isolamento e acompanhamento médico nos próximos dias. #equipeLula pic.twitter.com/chuuig7gCn

Por conta da doença, o pré-candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT) deve cancelar as agendas desta segunda-feira (6) e de terça-feira (7).



Matrimônio

Lula e a socióloga Rosângela Silva, conhecida como Janja, se casaram no dia 18 de maio, em São Paulo. Cerca de 220 pessoas foram convidadas para a cerimônia.

A festa foi realizada no sofisticado espaço Grupo Bisutti e teve nove horas de duração. No dia do evento, a fachada da casa de festas foi isolada com grades, para permitir somente o acesso de carros de pessoas convidadas, tudo muito bem coordenado pela equipe de segurança do casal. No dia da festa, o uso de celulares não é permitido para nenhum funcionário, nem mesmo a equipe de vallet, que geralmente se encontra no estacionamento do local.

Como descrito no documento ao qual a coluna LeoDias teve acesso, “a gastronomia é um ponto importantíssimo para o casal”, que aprecia comida com sabor predominante. No dia da degustação, por exemplo, fizeram uma série de observações sobre o que gostariam que melhorasse, desde o sabor a apresentação dos pratos. O buffet conta com uma variedade impressionante, com pelo menos 11 ilhas de variadas possibilidades gastronômicas. Comida árabe, massas, carnes e diversidade de aperitivos.

Além do bar de drinques fornecido pela casa de festas, Lula e Rosângela compraram bebidas extras muito sofisticadas, como 36 unidades de um vinho tinto argentino, mais 60 unidades de um de origem espanhola e 114 unidades de espumante de origem nacional.

Toda a decoração da cerimônia foi contratada por fora, sob assinatura de uma arquiteta que recebeu a missão de personalizar a ambientação do espaço. Já para garantir a animação dos convidados, o roteiro da festa aponta que vários artistas foram escalados. No entanto, não foram devidamente nomeados no documento.