Lula é eleito uma das 100 pessoas mais influentes do ano pela revista Time

Ana Luiza Antunes, especial para o Estadão (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito uma das cem pessoas mais influentes do ano de 2023 pela revista americana Time. A divulgação foi feita nesta quinta-feira, 13. O líder brasileiro está ao lado de outras autoridades políticas, como os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden; e da Colômbia, Gustavo Petro; e o chanceler alemão, Olaf Scholz. Olena Zelenska, mulher do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também está na lista.

Segundo a revista, a escolha das personalidade é feita a partir de uma avaliação para decidir quem se destacou ao longo do ano. Figuras dos cenários político e cultural, do ativismo e da tecnologia que evidenciaram seus atos de forma positiva ou não são selecionadas pelo periódico. A tradição é que outra personalidade faça uma descrição da pessoa escolhida.

O ex-vice-presidente dos EUA e ativista ambiental, Al Gore, foi quem escreveu sobre Lula. O petista obteve evidência devido ao seu comportamento com o tema da Amazônia. Gore afirma que o presidente brasileiro está em sintonia com o "florescimento" da ação climática e que será "fundamental" nesta década decisiva para o clima.

"Lula prometeu fortalecer a posição do Brasil no mundo (...). Mas em nenhuma outra área ele pode causar um impacto mais significativo do que nas crises gêmeas do clima e da biodiversidade", afirma Al Gore em seu texto de apresentação.

"Depois de muitos anos de crescente desmatamento e incêndios florestais, a Amazônia está se transformando de um sumidouro de carbono em uma fonte líquida de emissões. O presidente Lula prometeu proteger a Amazônia, e já o fez antes - reduzindo o desmatamento em 72% em seu mandato anterior".

Dilma e Bolsonaro

Entre os presidentes brasileiros, a revista também escolheu Dilma Rousseff (PT), em 2011 e 2012, e Jair Bolsonaro (PL), em 2019. Naquele ano, o ex-presidente foi destacado como um "líder ultraconservador, homofóbico e controverso". O próprio Lula já havia sido considerado uma das pessoas mais influentes do mundo nos anos de 2004 e 2010.

Confira a lista completa de personalidades selecionadas pela revista Time como os mais influentes em 2023:

- Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão

- Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália

- Bola Tinubu, novo presidente da Nigéria

- Olena Zelenska, mulher do presidente ucraniano

- Gustavo Petro, presidente da Colômbia

- Hakeem Jeffery, líder dos Democratas no Congresso

- Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos

- Sherry Rehman, ministra para as Mudanças Climáticas do Paquistão

- Mitch McConnell, senador republicano e líder mais longevo no Legislativo dos EUA

- Margrethe Vestager, comissária da União Europeia para a Transição Digital

- Samuel Alito, juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos

- Gina Raimondo, secretária de Comércio dos EUA

- Olexandra Viatcheslavivna Matviitchuk, advogada ucraniana de direitos humanos

- María Herrera Magdaleno, ativista mexicana que se dedica a encontrar pessoas desaparecidas

- Min Aung Hlaing, chefe das Forças Armadas de Mianmar