Lula é desaprovado por 53,6% dos eleitores e aprovado por 45,4%, diz pesquisa Atlas/Bloomberg
Escrito por Gabriel Máximo e Maria Magnabosco, especial para a AE (via Agência Estado)
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Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra que o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é desaprovado por 53,6% dos eleitores ouvidos no levantamento, enquanto 45,4% aprovam.
Outros 0,9% não souberam responder.
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Avaliação
Para 51,6%, o governo Lula é "ruim" ou "péssimo", ante 40,9% que classificam como "ótimo" ou "bom" e 7,6% que enxergam como "regular".
A AtlasIntel ouviu 5.018 entrevistados, com 16 anos ou mais, pela internet, de 11 a 16 de setembro.
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A margem de erro é de 1 ponto percentual (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.