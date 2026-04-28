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Lula é aprovado por 46,8% e desaprovado por 52,5% dos brasileiros, aponta Atlas/Bloomberg

Escrito por Pedro Augusto Figueiredo e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 08:03:00 Editado em 28.04.2026, 08:13:20
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A desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cedeu ligeiramente em abril, mas o petista segue reprovado por mais da metade do eleitorado. Pesquisa Atlas/Bloomberg publicada nesta terça-feira, 28, aponta que a taxa, que era de 54% em março, foi a 52,5%.

A aprovação oscilou de 46% para 46,8%, dentro da margem de erro de um ponto porcentual para mais ou para menos. Os que não souberam responder eram 1% e, agora, são de 0,7%. É a primeira vez desde o início do ano que não há piora na aprovação do presidente.

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Avaliação do governo

O levantamento Atlas/Bloomberg também questionou os entrevistados sobre o conceito que eles dariam ao governo Lula. A soma das respostas ruim ou péssimo subiu de 50% para 51,3%, pouco acima da margem de erro.

Já o conceito ótimo ou bom oscilou no limite da margem, de 41% para 42%. A parcela que considera o governo regular, por sua vez, caiu de 10% para 6,8%. O levantamento não fez menção aos indecisos neste caso.

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O instituto entrevistou 5.008 eleitores pela internet entre os dias 22 e 27 de abril. A metodologia utilizada foi o recrutamento digital aleatório. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-07992/2026.

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