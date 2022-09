Lula e aliados iniciam campanha pelo voto útil após pesquisa Ipec

Adriana Ferraz (via Agência Estado)

Um dia depois de a última pesquisa Ipec mostrar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem chances reais de vencer a eleição no primeiro turno, apoiadores petistas iniciaram uma campanha extraoficial pelas redes sociais pelo voto útil. Por volta das 17h, o assunto mais comentado em política no Twitter era Lula subiu. Personalidades que já declararam voto ao ex-presidente, como os ex-jogadores de futebol Walter Casagrande e Raí, além do jornalista esportivo Juca Kfouri postaram vídeos afirmando que dá para acabar com a disputa já em 2 de outubro. O próprio Lula foi às redes dizer que "nunca fez eleição para ganhar no segundo turno".

No Twitter, afirmou: "Eu, que tenho 46%, tenho que acreditar que é possível nos próximos dias conquistar a porcentagem que falta, sem desprezo a ninguém". O candidato também pediu ajuda dos seguidores para divulgar o material de campanha com essa missão.

Raí pediu diretamente: "Ciro (Gomes), Simone (Tebet), venham com a gente, sem medo de ser feliz. Venham colaborar, venham reconstruir, do lado certo e na hora certa. Ninguém solta a mão de ninguém, depois a gente apara as arestas antes que não sobrem arestas para aparar." Kfouri foi na mesma linha: "Se você mantiver seu voto em Ciro ou Simone, o máximo que vai conseguir é colocar Bolsonaro no segundo turno. Pense nisso. O que se trata aqui não é ser pró-Lula ou pró-PT, mas ser contra Bolsonaro."

Considerado especialista em marketing digital, o ex-candidato André Janones (Avante) puxou o coro pelo voto útil pouco depois da divulgação da pesquisa, ainda na madrugada desta terça, 13. Foi seguido imediatamente por políticos da coligação petista, que nesta terça ainda puxaram outra hashtag: "Lula subiu, o gás caiu", em referência à queda do preço do gás de cozinha um dia após o IPEC.

A rede bolsonarista reage com imagens das manifestações em favor do presidente realizadas em 7 de Setembro. Apoiadores e candidatos da aliança formada por Bolsonaro usam as ruas lotadas para desacreditar os institutos de pesquisa e afirmar que a decisão em primeiro turno será pela reeleição.

Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) também reagiram. "Voto útil é tornar o seu sonho inútil", afirmou Ciro em propaganda veiculada no início desta noite. Durante agenda de campanha em Salvador, a senadora afirmou que é hora de eleitor escolher aquele que considera o melhor para o Brasil. "Um primeiro turno, se acontecesse, a diferença seria tão pequena que a gente teria que enfrentar quatro anos de discussão de resultado de urna, se as urnas são seguras ou não, de contestação."