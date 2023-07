Lula é aguardado para posse da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já se encontra nas dependências da casa de shows Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, município da Grande São Paulo, onde, em instantes, participará do evento de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

continua após publicidade

O evento estava previsto para começar às 14 horas, mas, até o momento, embora o presidente já se encontre no local, não teve início. O que se comenta é que os organizadores estão aguardando as pessoas que estão presas em um congestionamento de mais de 20 quilômetros, que se forma desde o quilômetro 20 da Via Anchieta, no sentido do Litoral Sul.

Contudo, o espaço que abriga o palco em que será realizada a cerimônia e de onde Lula deve falar já está quase que totalmente tomado por militantes e simpatizantes do de Lula e do Partido dos Trabalhadores. Enquanto aguardam pela aparição do presidente, os expectadores entoam o já conhecido cântico "olê, olê, olá, Lula, Lula."