Lula: do ponto de vista da governança, Congresso 'contribuiu muito' em 3º mandato

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que o Congresso "contribuiu muito" para a aprovação das medidas enviadas pelo governo ao longo do seu terceiro mandato, destacando a reforma tributária. "Do ponto de vista da governança, o Congresso contribuiu muito com as coisas que nós fizemos", afirmou em entrevista à Band, durante o programa Canal Livre, que foi ao ar na noite deste domingo, 27, na BandNews TV. "Nós tivemos muita compreensão do Congresso nas coisas mais importantes que a gente quis votar nesse País."

Após essa ponderação, Lula defendeu uma reforma política e no Judiciário. "Não é possível a gente continuar com a promiscuidade política do jeito que está, com o Congresso com 50% do orçamento da União", criticou.

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Ele também disse que os parlamentares "tomaram conta das agências de regulação" e que os partidos estão tomados por "interesses corporativos". "Você tem que mudar tudo isso para o País voltar a ter um País em que o presidente governa, o Legislativo legisla e o Judiciário julga. Também precisamos de uma reforma no Judiciário."

O petista avaliou que a reforma não será feita com facilidade, mas disse que é o único candidato capaz de fazê-la. "Eu estou disposto a estabelecer uma nova conversação (política)", afirmou.