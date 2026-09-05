Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula: Dizer que vacina faz a pessoa virar gay ou virar jacaré é crime

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da República e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a Covid-19 e afirmou que "é crime" dizer que a vacina faz a pessoa "virar gay" ou "virar jacaré".

As declarações ocorreram durante visita ao Hospital de Amor de Barretos, em São Paulo, na manhã deste sábado, 5. "Não desmereça a vacina, pelo amor de Deus. Dizer que a vacina faz a pessoa virar gay, dizer que a vacina faz a pessoa virar jacaré, é crime", afirmou, em referência a falas de Bolsonaro sobre a Covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na ocasião, Lula afirmou que, durante a elaboração da Constituição Federal de 1988, parte da iniciativa privada foi contrária à criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

"O SUS foi achincalhado, foi avacalhado", afirmou o presidente. "Veio a Covid-19, e como se fosse um milagre, o SUS ressurge das cinzas que eles queriam nos colocar e se transforma num modelo de médicos, enfermeiras, de heróis, que foram responsáveis por não permitir que muito mais gente morresse por conta do descaso do governo da época."

Lula continuou: "Poderiam ter sido evitadas pelo menos umas 400 mil (mortes) se tivesse apenas acreditado na ciência. Ninguém está exigindo que o governo da época soubesse cuidar da Covid-19. Não era o papel dele. A única coisa que se pedia: ouça a ciência".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O petista fez ainda uma comparação da saúde pública no Brasil com os serviços de saúde disponíveis à população nos Estados Unidos. "Posso dizer para vocês que, nos Estados Unidos da América do Norte, que é o país mais rico do mundo, o pobre não tem o que tem aqui no Brasil", declarou.

O Hospital de Amor de Barretos é um centro oncológico de atendimento gratuito a pacientes do SUS. Lula fez a visita acompanhado da sua esposa, a primeira-dama Janja da Silva, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Na sequência, o candidato tem agenda no município de São José do Rio Preto (SP).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VACINA/DEFESA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV