Lula diz que visitou instituições para dizer que 'a partir de agora terão paz'

O presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 10, que visitou na quarta-feira, 9, instituições para dizer que "a partir de agora terão paz". "Não terão mais presidente desaforado querendo intervir na Suprema Corte. Ministros do STF Supremo Tribunal Federal não podem ir a um restaurante, a um cinema. Este país vai voltar à civilidade", disse o petista em um encontro que ocorreu no período da manhã desta quinta com parlamentares no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.

Lula fez na quarta um giro por Brasília e esteve com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente.

Também passou pelo STF, onde encontrou com 10 dos 11 ministros da Corte - apenas Luís Roberto Barroso não esteve presente porque participa da COP 27, no Egito.

Ainda teve mais um encontro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde conversou com o presidente da Corte, Alexandre de Moraes.

"Moraes teve comportamento exemplar, ele foi de muita coragem e dignidade", completou o presidente eleito.