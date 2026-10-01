Lula diz que vai tentar mudar formato de emendas no Legislativo se for reeleito presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira, 01, em entrevista ao Flow Podcast, que vai tentar mudar o formato das emendas do Legislativo e o impacto no Orçamento da União. Segundo o presidente, isso ocorrerá caso ele seja eleito para um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.

"Tem jeito, com muita seriedade. A Suprema Corte está nos ajudando porque ela já conseguiu estabelecer que uma parte das emendas tem que ser colocada nos programas do governo federal, sobretudo na área da saúde, o que é muito importante para nós. Vou aguardar o resultado eleitoral e vou tentar mudar esse jogo, não é possível continuar assim", declarou Lula.

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Na entrevista, Lula também disse que, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os congressistas se apoderaram das contas públicas por ineficiência do mandato. "Eles sequestraram o Orçamento, tomaram metade do Orçamento da reunião e tomaram as agências reguladoras", disse o presidente.