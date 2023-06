Lula diz que vai convidar papa para o Círio de Nazaré e confirma presença em evento em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na manhã desta segunda-feira, 19, que vai convidar o papa Francisco, com quem se encontra nesta semana, para participar com ele do Círio de Nazaré. A procissão católica acontece em outubro, na cidade de Belém, (PA).

Em live promovida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Lula voltou a dizer que pretende falar sobre guerra na Ucrânia e desigualdade social com o sumo pontífice. "De forma inequívoca, é o papa mais comprometido com o povo", disse o petista sobre o chefe da Igreja Católica, de quem tem proximidade. "Eu quero aproveitar meu mandato para criar consciência mundial contra a fome", acrescentou.

O Papa chegou a mandar uma carta a Lula no período em que o presidente ficou preso em Curitiba e deve recebê-lo na próxima quinta-feira, 22, no Vaticano.

Lula ainda ressaltou que, neste domingo, 18, telefonou para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) para parabenizá-lo por seu aniversário de 92 anos, informação divulgada pelo governo. "Ele estava bem e sorridente", relatou Lula sobre o antigo adversário político que o apoiou no segundo turno das eleições do ano passado.

Em relação à pauta ambiental, Lula reiterou que o Brasil pode produzir e exportar hidrogênio verde para o mundo. "Ninguém tem o direito de dar palpite ao Brasil ser energia", disparou o petista, que voltou a defender a matriz energética brasileira. Ele prometeu mais investimentos em energias eólica, solar e de biomassa.

Mercosul

Lula também afirmou que pretende discutir com o presidente da França, Emmanuel Macron, a resolução contrária ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul aprovada pelo parlamento francês. Ele ainda voltou a criticar o dispositivo acrescido pelos europeus ao tratado que impõe sanções ao Mercosul em caso de descumprimento de cláusulas. Lula e Macron se encontram nesta quinta-feira, na viagem oficial do petista a Paris.

O Parlamento da França aprovou veto ao acordo UE-Mercosul após reconhecer o uso, por lavouras brasileiras, de pesticidas proibidos no país europeu. O texto não tem força vinculante, mas representa um novo obstáculo para a concretização do acordo.

Em live promovida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Lula reclamou da apresentação, por parte da União Europeia, de uma carta em que pede compromisso ambiental adicional por parte do Mercosul para colocar o acordo comercial em prática, sob pena de sanções ao agronegócio brasileiro.

Lula afirmou ainda que vai discursar, na viagem a Paris, sobre a questão ambiental em um evento público organizado pela banda Coldplay em frente à Torre Eiffel. O petista embarca na noite desta segunda para um novo giro pela Europa. Antes de ir à capital francesa, passará por Roma e pelo Vaticano.

Durante a live, Lula disse ainda não saber se vai se encontrar com a primeira-ministra da Itália, a direitista Giorgia Meloni, mas confirmou reuniões com o presidente do país europeu, Sergio Mattarella e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.