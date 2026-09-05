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Lula diz que Trump quer 'acabar com o Pix' e afirma que defenderá sistema de pagamentos

Escrito por Victor Ohana e Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou neste sábado, 5, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer "acabar com o Pix". Ele afirmou, entretanto, que pretende defender o sistema de pagamentos em encontro com o republicano.

"Eu vou encontrar o Trump na ONU e dizer para ele fazer um Pix e ver o quanto é bom", afirmou Lula.

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As declarações ocorreram durante comício no município de São José do Rio Preto (SP), ao lado do candidato a governador de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, e das candidatas ao Senado Federal pela chapa governista, Marina Silva e Simone Tebet.

Após o ato, Lula realiza uma visita ao campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) no município.

Mais cedo, o candidato esteve no Hospital de Amor de Barretos (SP). No fim da tarde, o petista volta a Brasília.

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