Lula diz que trabalhadores de aplicativos precisam de proteção social

Caio Spechoto, Sofia Aguiar, Thaís Barcellos e Bruno Luiz (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (4) que o Estado deve oferecer proteção social aos trabalhadores de aplicativos. Ele discursou na sede do Itamaraty, durante o relançamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável.

"Não sou contra o trabalho em aplicativos", disse o petista. "A única coisa que eu quero é que o Estado garanta seguridade social para os trabalhadores", declarou. O petista afirmou que é necessária a busca por um mundo do trabalho "mais civilizado". Também falou em repensar as relações de trabalho mediadas pelas plataformas.

O tema foi recorrente na campanha presidencial do ano passado que levou Lula de volta ao Palácio do Planalto. Na segunda-feira, dia 1º de maio, o petista criou um grupo para discutir a regulamentação do trabalho por aplicativos.