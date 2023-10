Lula diz que quer ir ao Ceará em dezembro anunciar nova unidade do ITA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que pretende ir, em dezembro, ao Ceará anunciar a construção de uma unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Estado. Poderá ser a primeira viagem doméstica do petista depois da cirurgia feita no fim de setembro para corrigir uma artrose no lado direito do quadril.

A primeira viagem do presidente será internacional. Ele deve embarcar em 29 ou 30 de setembro para Dubai, onde participa da Conferência do Clima. A viagem também deve incluir uma ida à Arábia Saudita e à Alemanha. O petista disse que, depois, em dezembro, quer ir ao Ceará.

O Estado é o berço político do ministro da Educação, Camilo Santana.

O petista também falou em visitar São Paulo e o Rio de Janeiro para inaugurar obras na área de educação. Lula deverá ter uma agenda intensa de viagens pelos Estados no ano que vem. O movimento deve ajudar candidatos petistas a prefeituras municipais em diversos lugares.