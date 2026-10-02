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POLÍTICA

Lula diz que precisa derrotar fascismo para 'civilidade voltar à política'

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi, enviado especial (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira, 2, durante uma caminhada em Belo Horizonte (MG), que vai derrotar o "fascismo" para devolver à política a "civilidade". O presidente também disse estar predestinado a fazer "maior revolução na educação da história".

O presidente disse ainda que teve que arrumar a economia quando assumiu a presidência em 2003 e que, ao retornar para a Presidência em 2023, teve que "pegar um País destruído" pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Lula está na carreata, que é seu penúltimo ato de campanha antes do primeiro turno da eleição, ao lado do deputado federal Patrus Ananias (PT), que concorre ao governo mineiro, e das candidatas apoiadas por ele ao Senado: a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) e a ex-deputada federal Áurea Carolina (PSOL).

Lula encerrará a campanha antes do primeiro turno com uma caminhada na Avenida Paulista, às 10 horas deste sábado, 3.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/BH/CAMINHADA/DERROTA/FASCISMO
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