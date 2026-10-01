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Lula diz que pode aplicar reciprocidade comercial aos EUA

Escrito por Gabriel de Sousa e Rayllanna Cardoso, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou nesta quinta-feira, 1, que o Brasil poderá aplicar reciprocidade comercial aos Estados Unidos em resposta às tarifas impostas pelo governo de Donald Trump. Em entrevista ao Flow Podcast, o petista disse que ainda não colocou o mecanismo em prática, mas indicou que poderá recorrer à medida.

"Trump sabe que nós temos coisas estratégicas que eles precisam. Eu ainda não coloquei em prática a lei da reciprocidade", afirmou Lula. "Ele sabe que, na hora que a gente colocar a lei da reciprocidade, eu vou jogar do mesmo jeito que ele jogou. Em vez de ficar chorando com Trump, eu fui procurar parceiro. Eu fui vender minhas coisas", acrescentou.

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Na sequência, o presidente contrapôs sua atuação à de Eduardo Bolsonaro e voltou a acusar o irmão de Flávio Bolsonaro (PL) de ter atuado nos Estados Unidos contra os interesses brasileiros. "O meu adversário é um vira-lata. Mandou o irmão para lá para falar mal do Brasil", disse Lula.

Lula afirmou ainda que não tem restrições ao diálogo com Washington, mas defendeu respeito à soberania dos dois países. "Eu não tenho cerceamento aos Estados Unidos, mas Trump tem que saber que ele toma conta dos Estados Unidos", disse.

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