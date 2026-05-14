Lula diz que plano do TSE de proibir a IA antes das eleições é 'maravilhoso'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 14, que achou "maravilhoso" quando soube que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu o uso de inteligência artificial (IA) sobre candidatos sobre candidatos nas 72h antes e 24h depois das eleições de outubro. A norma está em resolução aprovada pela Corte eleitoral em março.

"Eu estava na posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral Kássio Nunes Marques e ele disse uma coisa assim: 'Eu vou proibir inteligência artificial dois dias antes das eleições'. Eu achei maravilhoso", afirmou, em cerimônia de entrega de 384 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em Camaçari (BA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente ainda defendeu a regulamentação, por parte do Poder Legislativo, da inteligência artificial e disse que não aceitará IA na sua campanha política. "Se a gente quiser, a gente pode fazer o Lula artificial, fazer comício em 27 Estados no mesmo dia, no mesmo horário. Eu tô lá, mas não tô. E eu confesso a vocês, um cidadão que aprendeu a ter caráter com a dona Lindu, não aceitará inteligência artificial para fazer campanha política", disse.

"A política é o tempo da verdade. O cara que mente na política, deveria cair a língua dele", disse.