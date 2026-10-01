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Lula diz que pediu a Fachin para impedir STF de 'se digladiar'

Escrito por Gabriel de Sousa e Rayllanna Cardoso, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou nesta quinta-feira, 01, que conversou três vezes com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, em meio à crise interna provocada pelo caso Banco Master e disse ter cobrado do ministro uma atuação para impedir que a Corte continue "se digladiando".

"Conversei com Fachin três vezes nesse processo todo. Disse que ele não pode deixar a Suprema Corte ficar se digladiando sobre ela. Assuma a responsabilidade como presidente e tome conta disso", afirmou Lula, em entrevista ao Flow Podcast.

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O petista disse que não pede favores aos ministros que indicou ou com quem mantém interlocução. "Nunca liguei para ninguém para pedir nenhum favor e não ligo. O meu papel é não cometer erro", declarou.

Lula afirmou ainda que considera que a crise tem afetado a imagem da Corte. "O que está acontecendo está levando a Suprema Corte a perder credibilidade na sociedade", disse.

Segundo o presidente, sua cobrança aos ministros não é para que decidam a favor de seu governo ou de seus interesses políticos. "Eu não quero que tomem atitude do meu lado. Só quero que seja justo", afirmou.

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Lula voltou a defender mudanças no processo de escolha de ministros do Supremo e disse ser favorável à participação de um conselho formado por representantes da sociedade civil na seleção de nomes para a Corte.

Fachin assumiu a presidência do STF em 2025 e tem conduzido os desdobramentos internos do caso Master, que provocaram divergências entre ministros sobre a forma de tramitação e investigação dos fatos revelados a partir de dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro.

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