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Lula diz que País voltou a crescer mais de 3%; Flávio cita queda do juro futuro após 1º turno

Escrito por Mariana Ribas, Naomi Matsui, Geovani Bucci e Daniel Galvão (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os candidatos que disputam o segundo turno para ocupar a presidência da República comentaram sobre propostas para a economia durante debate presidencial promovido por Band/Estadão. "Eu vou tirar do Lula e vou dar para você", disse Flávio Bolsonaro (PL), ao se referir ao telespectador.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil voltou a crescer acima de 3% depois que ele voltou à Presidência. "É importante lembrar que esse País cresceu 10%, 7,5% em 2010 e depois que eu deixei a Presidência, ele só voltou a crescer acima de 3%, depois que eu voltei à Presidência da República, por causa da compreensão do povo brasileiro", disse. O presidente afirmou ainda que o País não tinha reservas e que seu governo pagou o FMI e defendeu tratar, agora, de uma economia nova.

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Já o candidato Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que "o simples fato de Flávio Bolsonaro virar do primeiro para o segundo turno na frente, a taxa de juro futuro já caiu 2%". "Com essa dívida que o atual governo tá deixando de R$ 11 trilhões, mais um recorde negativo, quem paga essa conta é você", continuou.

Ele afirmou que vai ajudar o governo a pagar a própria dívida, "porque a gastança do atual governo, a consequência é você se endividar", disse. "Essa dívida não é sua, é do atual governo, que gasta de uma forma desenfreada", afirmou. Em seguida, ele encerrou sua fala dizendo: "Eu vou tirar do Lula e vou dar para você", ao se referir ao telespectador.

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