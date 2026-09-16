Lula diz que País não aceita político vira-lata e acusa Eduardo de pedir intervenção de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou em comício em Ceilândia (DF), na noite desta quarta-feira, 16, que o País não aceita políticos que agem como vira-latas. O presidente também acusou, sem provas, que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está nos Estados Unidos para tentar fazer com que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interfira nas eleições.

"Esse País não comporta político vira-lata. Esse País não comporta político que, de dia, mostra a bandeira nacional e, de noite, vai ficar de quatro para os Estados Unidos com a bandeira americana", disse Lula. Segundo o presidente, Eduardo está atuando a mando do principal opositor dele, o senador e candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente também disse que irá se encontrar com Trump na próxima terça-feira, 22, na reunião da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e falará para o americano não interferir nas eleições do Brasil.

Lula atacou Flávio, durante o comício, afirmando que ele representa um grupo político que defende a privatização de praias. O presidente também disparou contra a chapa bolsonarista ao Senado pelo DF, formado pela deputada federal Bia Kicis (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). "Uma escolheu o irmão e a outra o filho de suplente", afirmou.