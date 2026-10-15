Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula diz que não sabia que Bolsa Família não teve reajuste e se esquiva sobre caráter eleitoral

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira, 15, que "não sabia" que o Bolsa Família não tinha sido reajustado ao longo do governo e que o reajuste anunciado há menos de um mês ocorreu após ele descobrir isso. Lula foi entrevistado pela TV Globo nesta quinta, no Rio.

O presidente negou que o anúncio tenha tido um caráter eleitoreiro. Disse que quando soube que o benefício estava congelado desde 2023, mandou reajustá-lo pelo período todo. Indicou que deu bronca em seus ministros por isso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Não quero que você ouça a reunião que tive com meus ministros quando soube que Bolsa Família não tinha sido reajustado. Eu não sabia. É inexplicável que no governo do Lula alguém pense em não reajustar a inflação no salário das pessoas. É impensável, mas aconteceu. Tomei a decisão: vamos dar tudo o que a gente não deu para não acontecer nunca mais", disse.

Questionado sobre o motivo para o reajuste a tão poucos dias do primeiro turno das eleições, Lula se esquivou. "Aconteceu que fiquei sabendo que não tinha sido aumentado o Bolsa Família e fui perguntar: se tem espaço para aumentar, por que não tinha sido aumentado?", declarou.

A possibilidade de reajuste do Bolsa Família, porém, já vinha sendo discutida internamente pelo governo há meses. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, chegou a falar, em entrevista à DW Brasil em fevereiro de 2025, que a possibilidade de reajuste "estava na mesa". O governo, depois, desmentiu. O benefício continuou congelado até setembro deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Somente nos últimos dias, Lula anunciou uma série de medidas com alto apelo popular. Nesta quinta-feira, 15, por exemplo, disse que vai enviar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) ao Congresso para tornar gratuito o transporte público em todas as cidades do País aos fins de semana. Atrelou a medida ao fim da escala 6x1 - dizendo que, com um dia a mais de descanso, os trabalhadores deveriam passear.

Antes, Lula já havia anunciado um pacote de ajuda aos microempreendedores individuais (MEIs). A proposta, anunciada na terça-feira, 13, foi rapidamente aprovada na Câmara na quarta, 14, e no Senado nesta quinta, 15. Estão entre as medidas o aumento no limite de receita do MEI para R$ 140 mil anuais e o perdão de dívidas que somam mais de R$ 12 bilhões.

Lula já havia anunciado também um aumento de 15% no Bolsa Família e a proibição de bets em todo o País. Essas duas medidas foram antes do primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TURNO bolsa familia eleições 2026 Globo Lula sabatina
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV