Lula diz que não enxergaria importância das redes sociais se vencesse eleição em 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu nesta quinta-feira, 5, que o segundo turno foi importante para que ele entendesse a importância das redes sociais para comunicação com a população.

Questionado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), durante live no YouTube, se teria enxergado a importância das redes sociais para seu mandato, caso tivesse vencido a eleição no primeiro turno, Lula respondeu: "Certamente que não. É por isso que eu acho que na minha vida, Deus escreve por linhas tortas".

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O petista disse ainda que o segundo turno foi um "presente de Deus" para evitar que "Satanás" governasse o País, em referência ao candidato vencido por ele, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).