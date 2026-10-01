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Lula diz que Moraes 'deve uma explicação' sobre Master e defende investigar 'todo mundo'

Escrito por Gabriel de Sousa e Rayllanna Cardoso, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou nesta quinta-feira, 1º, que disse ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ele "deve uma explicação" à sociedade sobre as revelações envolvendo o Banco Master. Lula também defendeu que eventuais suspeitas relacionadas a outros integrantes da Corte sejam apuradas.

"Eu acho que a gente tem que apurar todo mundo. Eu disse ao Alexandre de Moraes: 'Você deve uma explicação à sociedade brasileira. Você poderia ter dito: minha mulher é dona do escritório, ela fez o contrato, eu não advogo mais. Mas você não diz nada'", afirmou Lula, em entrevista ao Flow Podcast.

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Ao comentar os desdobramentos do caso no Supremo, o petista disse que a investigação não deveria ficar restrita a Moraes. "Quando começa a tirar a cortina de cima, percebe que não é só o contrato do Alexandre de Moraes, percebe que tem mais gente. Por que julgar um? Vamos julgar todo mundo", declarou.

Durante a entrevista, Lula afirmou ainda que não pede favores a ministros do Supremo e disse que nunca telefonou a integrantes da Corte para interferir em decisões. "Nunca liguei para ninguém para pedir nenhum favor e não ligo. O meu papel é não cometer erro", declarou.

Ao tratar das críticas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro a Moraes, Lula afirmou que a insatisfação não teria origem no caso Master. "A bronca que os bolsonaristas têm do Alexandre de Moraes não é pelo Banco Master. É por conta da prisão do pai deles", afirmou.

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