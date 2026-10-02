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Lula diz que mineiros não podem eleger Cleitinho que 'só sabe lacrar no celular'

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi, enviado especial (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira, 2, durante uma caminhada em Belo Horizonte (MG), que os mineiros não podem eleger para o governo do Estado o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). Ao comparar com o candidato dele, o deputado federal Patrus Ananias (PT), Lula disse que Cleitinho sabe apenas "lacrar no celular".

"Não é possível que a gente tenha um nome da qualidade do Patrus, o melhor prefeito que essa cidade já teve, um companheiro que foi meu ministro do Combate à Fome, e eleger alguém que a única coisa que sabe fazer é lacrar no celular para espalhar para a sociedade", disse Lula.

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Lula também comparou o voto a Cleitinho com o voto no ex-governador de Minas Romeu Zema (Novo), que comandou o governo mineiro entre 2019 e março deste ano e disputa a Presidência contra Lula.

"Os mineiros não podem cometer o erro de votar em uma pessoa como se votou no Zema há oito anos", declarou.

Durante o discurso, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, voltou a xingar o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). "A vitória de Lula (será) no primeiro turno", disse.

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Lula está na carreata, que é seu penúltimo ato de campanha antes do primeiro turno da eleição, ao lado do deputado federal Patrus Ananias (PT), que concorre ao governo mineiro, e das candidatas apoiadas por ele ao Senado: a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) e a ex-deputada federal Áurea Carolina (PSOL).

Lula encerrará a campanha antes do primeiro turno com uma caminhada na Avenida Paulista, às 10 horas deste sábado, 3.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/BH/CAMINHADA/PATRUS ANANIAS
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