Lavínia Kaucz e Wilian Miron (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o investimento de R$ 500 milhões (80 milhões de libras) anunciado pelo Reino Unido para o Fundo Amazônia não é suficiente.

"Quero que cumpram a promessa de US$ 100 bi para os países protegerem suas florestas. É por isso que vou na COP dos Emirados Árabes cobrar isso", afirmou após participar da cerimônia de coroação do Rei Charles III, no Reino Unido.