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Lula diz que Flávio é 'malandro carioca'; Flávio diz se solidarizar com cariocas ofendidos

Escrito por Geovani Bucci, Mariana Ribas e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o senador Flávio Bolsonaro (PL) de "mentiroso contumaz" e "malandro carioca" durante o debate Band/Estadão deste domingo. No início do segundo bloco, o candidato do PL reagiu atribuindo a declaração do petista aos moradores do Rio de Janeiro.

"Quero me solidarizar com todos os meus irmãos e irmãs do Rio de Janeiro, que foram chamados de malandros pelo meu concorrente", afirmou Flávio. A expressão usada por Lula havia sido dirigida ao adversário.

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Ao tratar de saúde, Flávio prometeu criar um prontuário eletrônico único para integrar, pelo CPF dos pacientes, informações das redes municipal, estadual, federal e privada. Lula, por sua vez, criticou a condução da pandemia de covid-19 no governo de Jair Bolsonaro e questionou se a promessa do adversário de levar um "padrão Einstein" ao SUS significaria privatizar o sistema.

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