Lula diz que fiscalizará entregas de maneira mais rígida: 'Quem não quiser fazer, cai fora'

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em reunião nesta sexta-feira, 6, que irá fiscalizar mais de perto as entregas do executivo no seu próximo mandato. "Quem não quiser fazer, cai fora, porque o Brasil não pode esperar", disse.

"A partir de além da Casa Civil, o Lulinha (se referindo a ele próprio) vai ser fiscal, sabe? Do cumprimento de cada coisa que a gente aprovar. Aprovou uma, eu quero saber a data de entrega, quero saber quanto tempo", afirmou ao fim da reunião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A fala foi feita na reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética, na qual ele citou os planos para a área nos próximos anos e relembrou de descobertas feitas em seus mandatos, como o pré-sal e a Margem Equatorial.

O presidente também citou a decisão de criar um conselho para os minerais críticos e terras raras e afirmou que o plano é fazer com que o Brasil se torne uma potência econômica, sem depender da China ou dos Estados Unidos.

Na reunião, foram aprovadas 18 diretrizes para orientar o caminho do Brasil para fazer a transição rumo ao fim do uso de combustíveis fósseis. A meta é que este mapa da transição seja concluído até a COP32, que acontecerá na Indonésia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as diretrizes estão, por exemplo: transição justa como vetor de desenvolvimento, vulnerabilidades e resiliência do país, metas climáticas nacionais e compromissos internacionais, participação social, transparência e monitoramento, segurança energética e resiliência, impactos e capacidades do setor energético.

A resolução também estabelece a criação de um grupo de trabalho interministerial, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), com participação da Casa Civil da Presidência da República, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.