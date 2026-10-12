Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula diz que fim da 6x1 será apoiada por maioria dos senadores e cobra posicionamento de Flávio

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer nesta segunda-feira, 12, que a proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada semanal de trabalho será aprovada no Senado nesta semana, pela maioria dos parlamentares. O petista voltou a cobrar um posicionamento do opositor na corrida à presidência em segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL), que é senador, sobre o tema.

"Eu sei que a oposição está tentando protelar para depois das eleições porque, depois das eleições, eles vão ter coragem de votar contra. Eu quero ver se eles têm coragem de votar contra. Eu quero que o PL mostre se vai votar contra ou a favor. O Flávio, como senador, que se posicione, que ele aperte o botão de sim ou não", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente também disse que a PEC da Segurança Pública também deve começar a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), pelo presidente do colegiado, senador Otto Alencar (PSD-BA), nesta quarta-feira, 14.

"Para o povo trabalhador e os territórios, a gente quer tranquilidade, paz e proteção. Agora, para os bandidos, a gente quer prisão", disse Lula repetindo o mote adotado pela campanha à reeleição neste segundo turno.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/2º TURNO/LULA/ESCALA 6X1/FIM/SENADO/FLÁVIO BOLSONARO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV