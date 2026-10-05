Lula diz que ficou decepcionado com resultado das eleições deste domingo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta segunda-feira, 5, em reunião com aliados políticos no Hotel San Marco, no centro de Brasília, que ficou decepcionado com o resultado do primeiro turno das eleições neste domingo.

"Vocês pensam que eu não fiquei decepcionado? Toda eleição eu fico decepcionado, porque todas eu quero vencer no primeiro turno", declarou o presidente.

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Com 100% das urnas apuradas, Flávio teve 56.104.503 votos (47,03% dos votos válidos), enquanto Lula terminou com 53.879.538 votos (45,16% dos votos válidos). O petista teve 3.379.966 votos a menos do que no primeiro turno de 2022.

O presidente também reclamou da alta abstenção dos eleitores no voto para escolher o presidente da República. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 33 milhões deixaram de ir às urnas, ou seja, 21,08% do eleitorado. "Será que não gostam dos candidatos?", questionou o presidente.

O presidente questionou as propostas de corte fiscal apresentadas pela campanha de Flávio. "Toda vez nesse País que se fala em dureza fiscal, o que está em jogo é a política de inclusão social", declarou.

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Ao falar sobre a segurança pública, tema em que Flávio se aproveitou mais durante a campanha, Lula sugeriu uma mudança de tom nos discursos sobre o tema.

"Nós vamos ter que dizer em alto e bom som, agora e depois que a gente aprovar a PEC. A segurança pública tem que proteger o cidadão porque o bandido tem que ir para a cadeia e o território tem que ficar livre para a sociedade se manifestar", declarou.