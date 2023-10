Lula diz que fará nova reunião ministerial até o fim do ano, mas não informa data

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (31) que deve realizar uma nova reunião ministerial até o fim do ano. Ele não deu a data. De acordo com o presidente, devem ser feitas análises das políticas tocadas pelas pastas. O petista afirmou que o número de ministérios, atualmente em 38, é necessário para que os setores da sociedade sejam representados dentro do governo. Ele avalia a criação de mais um, o da Segurança Pública. A declaração foi dada no programa

, uma espécie de live semanal produzida pela EBC.