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Lula diz que está fazendo levantamento sobre quem desrespeita religiões

Escrito por Gabriel de Sousa, Daniel Tozzi e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quarta-feira, 30, que a equipe dele está fazendo um levantamento sobre pessoas que desrespeitam religiões. A declaração foi feita em entrevista a youtubers progressistas exibida no canal do YouTube Cosmo Política.

"Já teve um imbecil que chutou Nossa Senhora Aparecida. Agora estamos fazendo um levantamento de gente que desrespeita outras religiões. O ideal é a gente respeitar todas as religiões, a gente respeita a religião católica, respeita os evangélicos, respeita a religião de matrizes africana. Ninguém é melhor do que ninguém", declarou Lula.

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A fala de Lula ocorre diante da repercussão da notícia falsa de que o senador e candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, vai retirar a condição de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida. Flávio nega.

"A única coisa que compensa é a gente respeitar a fé dos outros e não querer acabar com a Nossa Senhora Aparecida. Isso jamais", disse o presidente, sem citar nominalmente Flávio.

Assim como de costume em aparições desde a repercussão da polêmica, Lula apareceu com uma imagem católica procurando se aproximar do grupo religioso. Ele recebeu dos entrevistadores uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, vinda de Manaus.

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COSMO POLÍTICA ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA Nossa Senhora polêmica
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