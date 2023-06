Lula diz que esperava aprovação da MP: 'Era razoável que Câmara votasse como votou'

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Eduardo Gayer (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou no final da manhã desta quinta-feira, dia 1º, a aprovação da Medida Provisória (MP) da reestruturação dos ministérios, que passou na quarta-feira (31) pelo crivo dos deputados após o governo liberar emendas e cargos para o Centrão. "Esperava aquilo. Era razoável que a Câmara votasse como votou", afirmou o presidente a jornalistas no Palácio do Itamaraty, antes de recepcionar o presidente da Finlândia, Sauli Niinistö.

continua após publicidade

A MP dos ministérios foi aprovada na Câmara tarde da noite, após o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), decidir com seus aliados dar uma "última chance" para o Palácio do Planalto reestruturar a articulação política. O texto agora é analisado pelo Senado, que deve o aprovar ainda nesta quinta-feira para evitar que a medida perca validade. O prazo é até às 23h59.