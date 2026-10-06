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Lula diz que espera que PEC do fim da 6x1 seja votada 'hoje ou amanhã' no Senado e ataca Flávio

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que espera que a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 seja votada "hoje ou amanhã" pelo Senado. Também tentou colar em Flávio Bolsonaro (PL), seu adversário na disputa presidencial, a pecha de que é contra a redução da escala de trabalho.

"Meu adversário vai ter que tomar uma decisão, se ele vai mandar a bancada do partido dele votar favorável ao fim da jornada de trabalho 6x1 ou vai aprovar a nova escala, para descansar dois dias em casa. Na hora que o Senado começar a votar, as máscaras vão cair. Vamos ver quem quer que o povo tenha uma vida mais digna", disse o presidente em seu QG de campanha nesta terça.

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"O fim da escala 6x1 é o primeiro teste para que o PL diga o que quer desse País", declarou.

A fala de Lula foi transmitida pelas redes sociais. Ao lado dele, estava o candidato ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass (PT), o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, e o senador eleito Rui Costa (PT-BA).

Lula disse que a proposta "é um desejo muito grande da sociedade" e que "é preciso dar civilidade ao mundo do trabalho".

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"Estou confiante de que o presidente Alcolumbre vai colocar em votação. Estou confiando que o Senado vai repetir a decisão que já foi tomada pela Câmara. E estou confiante que o PL vai demonstrar se tem coragem ou não de votar a favor do fim dessa escala que faz as pessoas trabalharem seis dias. Quem mentiu até agora e não falou a verdade, chegou o dia D. Vai ter que dizer se vai ou não votar", declarou.

Lula disse que "estão tentando atrapalhar a votação da PEC do fim da 6x1 para que ela não aconteça e a sociedade está de olho". Está todo mundo na expectativa de que o Davi Alcolumbre está cumprindo com o que prometeu: depois do primeiro turno, ele ia colocar em votação na primeira semana a mudança na jornada de trabalho sem a mudança de salário".

"Espero que aconteça hoje ou amanhã", afirmou o presidente sobre a votação. "A partir da votação de hoje, a sociedade vai começar a conhecer quem é quem na política desse País."

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A fala de Lula foi rápida. Durou cerca de seis minutos. O presidente deixou claro que queria passar uma mensagem rápida sobre o fim da escala 6x1 apenas. Mencionou ações sobre o fim das bets, mas disse que falaria sobre isso na quarta-feira, 6.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/6X1/JORNADA/PEC/PEDIDO/VOTAÇÃO
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