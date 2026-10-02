Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula diz que eleição será entre projeto que criou Master ou que mandou prender Vorcaro

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi, enviado especial (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira, 2, durante uma caminhada em Belo Horizonte (MG), que a eleição presidencial será para escolher entre um projeto que criou o Banco Master e outro que foi responsável pela prisão do dono da instituição, Daniel Vorcaro.

"A gente vai votar num projeto que criou um banco como o Master, ou vai votar em um projeto que mandou prender o Vorcaro e a sua quadrilha?", declarou Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente, ao comparar sua candidatura com a do senador Flávio Bolsonaro (PL), disse que a disputa também será entre os que desejam reduzir a jornada semanal de trabalho e os que querem a manutenção dela.

"Vocês sabem que domingo não é uma simples eleição. Domingo a gente vai ter que escolher um projeto de Brasil. Ou a gente vai querer votar em um projeto que acaba com a escala 6x1 ou vai manter. A gente vai votar em um projeto que vai acabar com as bets definitivamente no Brasil ou no projeto das bets", disse o presidente.

Lula está na carreata, seu penúltimo ato de campanha antes do primeiro turno da eleição, ao lado do deputado federal Patrus Ananias (PT), que concorre ao governo mineiro, e das candidatas apoiadas por ele ao Senado: a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) e a ex-deputada federal Áurea Carolina (PSOL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula encerrará a campanha antes do primeiro turno com uma caminhada na Avenida Paulista, às 10 horas deste sábado, 3.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/BH/CAMINHADA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV