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Lula diz que derrota eleitoral no Ceará é 'humanamente impossível'

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 14, em entrevista a podcasts, que considera "humanamente impossível" uma derrota no Ceará com a chapa pró-governo montada para enfrentar o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).

Lula disse que vai viajar ao Ceará para ajudar na campanha do atual governador Elmano de Freitas (PT) e trabalhar para fazer o eleitor vincular o voto nele ao governador. Além disso, o presidente disse que há o apoio do ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT) e do senador e candidato à reeleição Cid Gomes (PSB).

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"O Elmano vai ganhar as eleições. Com meu apoio, com o do Camilo e do Cid, é quase humanamente impossível o Elmano não ganhar as eleições", declarou o presidente.

Lula participou nesta sexta-feira de um podcast com influenciadoras dos programas Não Inviabilize e Cunhãs. Como mostrou o Estadão/Broadcast, a campanha do presidente deve evitar a participação em debates e entrevista com a mídia tradicional, priorizando a interação do petista com canais digitais, que oferecem um ambiente mais informal e com menos perguntas sobre temas desconfortáveis.

Durante a entrevista, Lula prometeu que, em um eventual quarto mandato, vai reeditar o programa Ciência Sem Fronteiras para impulsionar o intercâmbio de estudantes brasileiros. Segundo o petista, haverá inclusão de áreas como inteligência artificial, matemática e engenharia.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/PODCAST/ENTREVISTA/CEARÁ
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