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Lula diz que Ciro Gomes tem materiais com ele: não está comigo, quem está é Elmano

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 4, que a campanha do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) produziu materiais em que os dois aparecem juntos. Lula reafirmou o apoio ao governador e candidato à reeleição, Elmano de Freitas (PT), e declarou que Ciro "foi para o outro lado". A declaração foi feita durante entrevista para a Rádio Progresso, de Juazeiro do Norte (CE).

"Tem muitos candidatos. É normal. Quando você tem bastante votos em um Estado, nenhum governador fala mal de você, muito menos um candidato. Vou dar um exemplo: eu já vi material do Ciro comigo. Eu tenho que dizer para o povo que o Ciro não está comigo, está com outra pessoa. Quem está comigo é o Elmano", declarou o presidente.

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Sobre a corrida eleitoral no Ceará, Lula disse estar confiante em uma vitória de Elmano. Ele declarou que irá atuar para tentar fazer com que seus eleitores no Estado, que é um importante reduto dele, escolham também o governador petista.

"Eu me considero um bom cabo eleitoral. Não sou dos melhores, mas sou um bom cabo eleitoral. Só espero ganhar confiança do povo para tentar fazer a transferência de votos. Ou seja, garantir que as pessoas que votarem em mim, votem no Elmano", declarou.

O presidente está na região do Cariri para cumprir um ato institucional e outro de campanha. Às 16 horas, no Crato, ele irá visitar as obras do Cinturão das Águas do Ceará, que faz parte da Transposição do Rio São Francisco. Já às 18 horas, ele irá fazer uma caminhada para tentar impulsionar a campanha de Elmano, em Juazeiro do Norte.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/CIRO GOMES/DISTANCIAMENTO
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