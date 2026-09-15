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Lula diz que cartões de crédito são 'coisas criminosas' ao falar de endividamentos

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 15, durante sabatina para a TV Record que os cartões de crédito são "coisas criminosas" por incentivarem brasileiros a se endividar.

"Pelo celular, as pessoas fazem tudo. Tem pessoas que recebem três, quatro cartões de crédito. O cartão de crédito é uma coisa criminosa que facilita as pessoas a se endividarem. Tudo que você pode comprar sem ver dinheiro, você compra com mais facilidade", afirmou.

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O presidente declarou ainda durante a sabatina que é necessário fazer orientações aos brasileiros sobre educação financeira. Lula disse que 80% dos brasileiros estão endividados e que 29% estão inadimplentes: "É um problema sério", afirmou;

"Precisamos orientar a sociedade que está comprando e está devendo que não pode gastar mais do que ganha. Se você comprar alguma coisa acima do seu ganho, você vai quebrar a cara", disse o presidente.

O endividamento dos brasileiros é uma das grandes preocupações da campanha à reeleição de Lula. Por isso, no início do ano, Lula lançou uma nova fase do Desenrola Brasil para tentar contornar os números e, desta forma, melhorar a avaliação perante o eleitorado na economia.

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