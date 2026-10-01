Lula diz que canetas de emagrecimento não serão distribuídos de 'torto e a direito'
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira, 01, em entrevista ao Flow Podcas, que o governo dele, caso seja reeleito, não vai distribuir canetas de emagrecimento a "torto e a direito". Segundo Lula, apenas terão direito ao medicamento gratuito pessoas com recomendação médica.
"Agora a gente vai distribuir a canetinha de emagrecimento também. Não a torto e a direito. Mas nós estamos produzindo no Brasil. Não vamos dar de graça para todo mundo, a gente vai dar pelo SUS para as pessoas que, no ponto de vista do entendimento médico, ela não tem condições de fazer um regime", declarou Lula.
Durante a entrevista, Lula disse que o futuro do Brasil é se tornar uma potência "econômica e energética". O presidente também propagandeou a reforma tributária aprovada no Congresso, declarando que ela irá diminuir os custo de produção no País além de diminuir os impostos.
Lula também disse ao Flow Podcast que o orçamento de 2026 será finalizado com superávit primário e usou o fato para contestar as críticas de irresponsabilidade fiscal. "O Lula não gasta demais", declarou.