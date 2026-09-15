Lula diz que Bolsonaro tinha ministros da Saúde 'mequetrefes' e abandonou setor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve "ministros da Saúde mequetrefes" e que a gestão anterior deixou o setor abandonado. A declaração foi feita durante sabatina na TV Record na noite desta terça-feira, 15.

"Pegamos esse País com 12 mil médicos, agora temos 28 mil. O País estava abandonado. Você está lembrado dos ministros da Saúde do outro governo, um bando de mequetrefes que não servia para nada", afirmou Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante a sabatina, Lula prometeu que vai universalizar o programa Pé-de-Meia, além do retorno do programa Ciências sem Fronteiras para formar engenheiros e matemáticos para os setores de inteligência artificial.

"Vamos dever nada aos chineses e aos americanos. Nós queremos ser respeitados e vamos provar que nós somos iguais ou melhores do que eles", disse Lula.