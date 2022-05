Lula diz que Bolsonaro tem 'medo de ser preso' e está com os 'dias contados'

Da Redação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou Jair Bolsonaro (PL) e disse que o presidente da República está com os "dias contados" e tem "medo de ser preso", caso perca as eleições deste ano. Para o petista, estes são os motivos que levam o atual chefe do Executivo e candidato à reeleição a lançar reiterados questionamentos sobre a lisura do sistema eleitoral, sem apresentar provas.

continua após publicidade .

"Bolsonaro, seus dias estão contados. Não adianta desconfiar de urna. Você tem medo de perder as eleições e ser preso depois de terminar as eleições", afirmou Lula nesta segunda-feira, 9, durante ato de lançamento da pré-candidatura do deputado federal Reginaldo Lopes (PT) ao Senado por Minas Gerais.

No Twitter, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) reagiu. "Por que o descondenado (sic) e seus comparsas berram com tanto ódio há tanto tempo suplicando prisão para qualquer opositor político? Isso é um ato democrático?", questionou o filho do presidente.

continua após publicidade .

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rebateu nesta segunda-feira os questionamentos das Forças Armadas sobre o pleito e descartou quaisquer mudanças no rito eleitoral deste ano, como deseja Bolsonaro. Em documento divulgado pela Corte, que reitera a segurança das urnas eletrônicas, o Tribunal diz que não há "sala escura" de apuração dos votos, como afirmado por Bolsonaro ao sugerir uma contabilização paralela controlada pelos militares. Em nota, a Corte afirmou também que "o quadro administrativo e normativo das eleições de 2022 está pronto e acabado, de modo que os prazos para alterações no processo eleitoral já foram excedidos".

A nota oficial vem após o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, enviar ofício na semana passada ao presidente do TSE, Edson Fachin, pedindo a divulgação das sugestões apresentadas pelas Forças Armadas para as eleições. A Corte defendeu ainda que, neste momento, cabe apenas cumprir o que determinam a Constituição Federal e a legislação. "Paz e Segurança nas eleições, eis o que guia a defesa do processo eleitoral, o respeito ao resultado das urnas e o Estado democrático de direito", acrescenta o comunicado.

Ainda assim, o TSE promete responder, até quarta-feira, dia 11, às sugestões feitas fora de prazo pelos militares para supostamente aprimorar o processo eleitoral.