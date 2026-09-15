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Lula diz que BC independente não resolveu os problemas econômicos

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a interferência do presidente da República na economia durante sabatina para à Record; Segundo Lula, a independência do Banco Central (BC) não resolveu os problemas econômicos.

"Alguém achava que o Banco Central independente resolvia os problemas do mundo, não resolve. O que resolve é o presidente da República eleito ter o poder de interferir na economia, coisa que nós não temos mais", disse Lula.

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O presidente disse também que ele não deve ser questionado sobre resultados fiscais pelos resultados dos primeiros mandatos dele.

"Eu fiz isso e vou continuar tendo responsabilidade fiscal, porque tomar conta do dinheiro da nossa casa e do nosso País é da nossa responsabilidade. Se a gente deixar as contas desequilibradas, quem perde é o povo pobre", disse.

Lula também disse que, em um eventual quarto mandato, pretende atuar para reduzir a inflação, enquanto gera empregos e promove redistribuição de renda.

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"É preciso fazer a economia continuar crescendo, continuar fazendo redistribuição de renda, continuar a aumentar o salário mínimo acima da inflação, gerar mais empregos de qualidade e fazer com que a inflação baixe para as pessoas pagarem", disse.

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