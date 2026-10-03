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Lula diz que bancos não podem enviar cartão sem pedido e chama juros de roubalheira

Escrito por William Miron, Rayllanna Cardoso e Levy Teles (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou neste sábado, 3, ao tema dos cartões de crédito, após a repercussão de declarações feitas na véspera, e afirmou que os bancos não deveriam enviar cartões para clientes que não os solicitaram. Durante o último ato de campanha antes do primeiro turno, em São Paulo, o petista também criticou os juros cobrados nas operações.

"Os mentirosos ontem tentaram mentir a meu respeito. O que eu acho é que o cartão de crédito tem que ser distribuído com seriedade para quem pedir cartão de crédito. O banco não pode ficar enviando para a casa das pessoas sem as pessoas pedirem", afirmou Lula.

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Na sequência, o presidente disse que "cartão de crédito é responsabilidade" e classificou os juros como "uma roubalheira". "O sistema financeiro quer ganhar dinheiro, ganha na produção, não extorquindo o povo brasileiro com taxa de juros impagáveis", declarou.

A fala ocorre após Lula ter sido criticado por uma declaração no Flow Podcast sobre a oferta de múltiplos cartões. Depois da repercussão, ele publicou nas redes sociais que cada cidadão pode ter "quantos cartões quiser" e que sua preocupação era com o endividamento, o envio de cartões sem solicitação e os juros cobrados pelas instituições financeiras.

No mesmo discurso deste sábado, Lula também voltou a criticar as casas de apostas. Disse que as bets "viraram uma doença para o povo brasileiro", afirmou que há pessoas contraindo dívidas que não conseguem pagar e declarou que seu governo tomou a decisão de proibir as apostas. O presidente citou ainda o projeto para fim da escala 6x1 e disse que investir no futuro passa por educação, ciência e tecnologia.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/CAMINHADA/PAULISTA/DISCURSO/CARTÃO/JUROS
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