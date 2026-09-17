Lula diz que André Mendonça usa cargo no STF para 'fazer política'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista para a Radio Itatiaia que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça está utilizando o cargo na Corte para "fazer política".

"O André Mendonça estava utilizando o cargo dele de relator para fazer política, está provado. Estava fazendo denúncia seletiva, divulgando apenas aquilo que interessava para ele", declarou o presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao mesmo tempo em que declarou que o ministro do STF Alexandre de Moraes deve "pagar", caso tenha cometido irregularidades envolvendo o contrato milionário do Banco Master com o escritório de advocacia da esposa, Viviane Barci de Moraes, Lula declarou que o magistrado sofre oposição do bolsonarismo por ter "defendido a democracia" durante as eleições de 2022 e o julgamento de tentativa de golpe de Estado.

"A briga da família Bolsonaro com o Alexandre de Moraes não é por causa do Banco Master, é pela prisão da família. É por causa do comportamento do Alexandre de Moraes que foi correto em defender a democracia desse País. Se o Alexandre de Moraes cometeu um erro no contrato, é uma decisão da Suprema Corte e ele terá que pagar", disse Lula.

Sobre a crise no Supremo, em que a Corte julga as condutas de Moraes e Mendonça, dividindo duas alas e paralisando o tribunal, Lula disse não acreditar que esse seja o único fator determinante para mudar os rumos da eleição presidencial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Se quiser fazer justiça na votação, tem que colocar todo mundo no mesmo dia. Vamos saber se telefonema é verdade, se (Luiz) Fux está envolvido, se (André) Mendonça está envolvido, se o presidente do TSE (Kassio Nunes Marques) está envolvido. O que não pode é julgar uma pessoa antes das eleições e o restante depois. Todo mundo já tem material, é só tornar público", declarou.

Pela primeira vez, Lula defendeu publicamente a junção das ações que julgam as condutas de Mendonça e Moraes. O STF está dividido sobre o tema, com o julgamento de uma questão de ordem sobre a união, proposta pelo decano Gilmar Mendes, dividindo a Corte em 4x3 a favor de uma separação, além de um pedido de vista do ministro Flávio Dino, que deve empatar o placar.

O presidente voltou a defender uma reforma do Judiciário, afirmando que ministros do Supremo não podem querer ser ricos e estipulando a ideia de um mandato para os magistrados. "Tem que servir à sociedade e não se servir do cargo", afirmou. Lula disse também que a Corte precisa ser respeitada pela opinião pública, pois, caso contrário, não conseguirá passar a imagem de "guardiã da população".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Participação na Assembleia da ONU

Lula declarou, durante a entrevista na rádio, que o discurso que ele fará na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) vai tratar sobre economia global e o Conselho de Segurança.

"Vai ser um bom discurso. Um discurso que fala da economia do mundo, da pouca representatividade do Conselho de Segurança da ONU, das guerras e da falta de lideranças hoje para tomar decisões", declarou Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula voltou a dizer que pretende falar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seguida ao discurso.

O americano fala na ONU após Lula e o petista quer impor a Trump que não haja interferência americana na eleição presidencial brasileira.

Sobre dosimetria de golpistas do 8/1

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda na entrevista Lula defendeu que os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 cumpram suas pena, mas destacou que a decisão caberá ao Supremo Tribunal Federal (STF), após o Congresso Nacional ter derrubado seu veto integral ao PL da Dosimetria.

"Eu acho que ninguém pode ser preso eternamente. Em algum momento a Suprema Corte pode tomar decisões e mudar o próprio julgamento que ela já fez. Eu, da minha parte, acho que eles têm que cumprir a pena, porque eles tentaram dar um golpe", disse.